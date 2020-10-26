"التعايش مع كورونا".. ندوة في جامعة عين شمس بحضور مستشار الرئيس

عقدت بالأمس ندوة "التعايش مع فيروس كورونا المستجد" بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسي والدكتور أشرف حاتم ممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و الدكتورة وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب والفائزة بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبحضور نواب رئيس الجامعة.

واستهل الدكـتور محمود المتيني كلمته بالترحيب بالحضور في رحاب جامعة عين شمس والتأكيد على أهمية ندوة اليوم وأهمية التعايش مع فيروس كوفيد 19 في ظل الظروف العالمية المحيطة بنا، مقدما الشكر للقيادة السياسية والتي تعاملت مع الوضع بحرفية شديدة وقدمت مستشفيات عزل على أعلى مستوى وقامت بتوفير كافة الأدوية والعقاقير الطبية التي احتاج إليها القطاع الصحي في الفترة الماضية.

وفي كلمته ثمن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، جهود مصر فى التعامل مع وباء كورونا بكل احترافية وجدية حتى من قبل ظهور اول حالة لمريض كورونا في مصر، مشيدا بتوافر البنية التحتية والكوادر الطبية البشرية التي مثلت العمود الفقري للتعامل مع هذه الأزمة.

تاج الدين: مصر وفرت التمويل اللازم لدعم مستشفيات الصدر

وأوضح تاج الدين أن هناك بعض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كوباء ومنها استدعاء الجالية المصربة من ووهان بالصين وعزلها للحد من انتشار المرض وتجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل على أفضل طراز لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لدعم مستشفيات الصدر في مصر.

وقال: "يحسب لجامعة عين شمس جهودها الداعمة للدولة في التصدي لجائحة كورونا من خلال مستشفياتها الجامعية كمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصي وتحويل مستشفى العبور لمستشفى عزل بالإضافة إلى تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل وإقامة المستشفى الميدانى".

وأضاف الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسي، أن الخوف الذي نعيشه الآن هو خوف نفسي بالمقام الأول لأن هذا النوع من الفيروس غير مسبوق في العالم ولا يوجد له علاج حتي الآن ولكن يوجد بعض النصائح التي يمكن أن تفيد في هذه المرحلة أولها: الابتعاد عن التوتر والقلق الزائد والعزلة وما تسببه من مشاكل عائلية ونفسية وعدم متابعه اخبار الكورونا بشكل مرضي، و ثانياً: الابتسامة بوصفها وقاية من المرض، و ثالثاً :البعد عن المعلومات الخاطئة التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعى والتي تقدم معلومات محبطة وتسبب حالة من الهلع لدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ورابعاً: الأكل المفيد والبعد عن الحلويات والوجبات السريعة والاكثار من تناول الفواكه والأطعمة المفيدة .

وعبر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق و ممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية عن سعادته بتواجده اليوم في جامعة عين شمس واضاف سيادته انه من الواجب علينا جميعا التعايش مع فيروس كورونا والذي يمكن ان يستمر علي الأقل لمدة فى المستقبل حتي يتم تجربة اللقاحات التي يتم انتاجها حالياً، واضاف حتي الآن نحن في الموجة الأولي للفيروس لم ندخل في الموجة الثانية كبعض الدول الآخري ويجب التنبيه بضرورة غسيل اليدين دائما وعدم لمس الفم والعينين وضرورة الحذر والحرص والتعامل بجدية مع المرض.

وأشارت الدكتورة وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب والفائزة بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، الي ان تخصص الصحة العامة هام جدا في الوقاية من الأمراض لأن الوقاية دائما خير من العلاج وهناك بعض الخطوات لتقوية جهاز المناعة منها: النوم المبكر والاكل الصحي بالإضافة للسعاده والبعد عن الاكتئاب، ممارسة بعض الرياضات الخفيفة واخد الاحتياطات والاجراءات الاحترازية.

ورحب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، موضحا ان مصر من الدول التي اتخذت اجراءات سريعة وحاسمه أدت إلى استمرار العملية التعليمية وتحويل الدراسة لدراسة رقمية، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية والإجراءات الاحترازية والتوعية في جميع الكليات بضرورة التباعد الإجتماعي والالتزام بارتداء الماسك الواقي، موضحا نظام الإقامة في المدن الجامعية بشكل فردي لضمان عدم تعرض الطلاب لأي عدوي.

وفي كلمته رحب الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالضيوف والحضور الكرام، مشيرا إلى التأثير الاقتصادي للإغلاق الشامل على الدولة وعلى الأفراد والذي يمكن تفاديه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تحافظ على صحة الآخرين.

وأشاد بتوافر الأدوية والعقاقير اللازمة لمواجهة الفيروس وأيضا توفير خط ساخن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإبلاغ عن أي أعراض مرضية وعلاج الحالات.