الجامعات تكثف توعيتها ضد كورونا بالندوات والملصقات الإرشادية

في ظل التصاعد المستمر لزيادة أعداد المصابين بمرض كورونا فيروس عالميا، والزيادة البسيطة التي تشهدها مصر في نسب الزيادة للحالات، بدأت الجامعات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، الذي انطلق السبت الماضي بمختلف الكليات والمعاهد، زيادة نشاطها بشأن التوعية بخطورة الفيروس والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي جامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وعبن شمس و حلوان "، كثفت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، دوراتها التوعوية بمختلف الكليات، استمرارا للخطة التي وضعتها الجامعة منذ الإعلان عن الأزمة مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الماضي، ونشرت الجامعة بمختلف الكليات الدليل الإرشادي للوقاية من كورونا على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلا عن نشر الفديوهات التحذيرية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للجامعة .

جامعة عين شمس: منع دخول أي شخص دون ارتداء كمامة

وفي جامعة عين شمس، بدأت الأسر الطلابية بالجامعة تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب بمختلف الكليات، وذلك من خلال استضافة رموز المجتمع والكوادر الطبية و المسؤولين تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على رأسهم استضافة كل من الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القطاع الصحي، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وذلك للحديث عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمود المتيني، إن الجامعة وضعت خطة شاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إجراءات الدولة المصرية لمجابهة والوقاية من المرض، موضحا أنه تم إصدار قرار بمنع دخول أي شخص للحرم الجامعي دون ارتداء كمامة، وكذلك نشر حمالات التوعية بمختلف الكليات بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن يجرى حاليا تنظيم ندوات التوعية الصحية المختلفة بجميع الكليات حول خطورة المرض، بالإضافة إلى نشر الملصقات والبوسترات التوعوية داخل الكليات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.