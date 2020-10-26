بالفيديو.. أبو العباس تركي يحصد 51303 أصوات بدائرة المنتزه بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة لدائرة المنتزه في الإسكندرية، المخصص لها 4 مقاعد في البرلمان على المقاعد الفردية، وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:

النائب أبو العباس تركي 51303 أصوات.

محمد حسين الحمامي 36134 صوتا.

النائب عبدالفتاح يحيى 29384 صوتا.

أشرف سردينه 35597 صوتا.

النائبة مي محمود 23222 صوتا.

مروه التوني 17932 صوتا.

محمد الجمسي 13124 صوتا.

أميره مرسي 5847 صوتا.

هاجر الحسيني السيد 5415 صوتا.

محمد سعد الهواري 14524 صوتا.

هاني الأسيوطي 4927 صوتا.

وليد العتي 5027 صوتا.

عبدالحميد زايد 5691 صوتا.

مصطفى الروينى 8429 صوت

محمد إسماعيل بسيوني سليمان 3506 أصوات.

أحمد البحيري 3721 صوتا.

وائل الطنيخي 4080 صوت.

محمد عبدالعال 4646 صوتا.

إبراهيم محمود 2495 صوتا.

محمد علوه 3915 صوتا.

أحمد فره 1243 صوت

أدهم سعد محمود يوسف 3628 صوتا.

محمد حربي عبادي عيسى 124 صوتا.

احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق 2167 صوتا.

نايل راغب عيسى فرج مصطفى 2000 صوت.

شريف عريف حميدة عبدالله بريك 9640 صوت.

سمير راشد 4984 صوتا.

أشرف شيحه 11383 صوتا.

أحمد إبراهيم أبو اليزيد محمد 7277 صوتا.

إبراهيم الليثي 3837 صوتا.

محمد أحمد محمد السعداوي 2372 صوتا.

محمد عبدالرحمن محمود عبدالمنعم 1948 صوتا.

أحمد عمرو محمد علي كريم 3361 صوتا.

كمال البشير2547 صوتا.

أحمد والي 1802 صوتا.

أشرف الخولي 1650 صوت.

محمد نعمان 2020 صوت.

حنان عبدالهادي محمد 3417 صوتا.

محمد السيد مصطفى شاهين 3489 صوتا.

أحمد جمال أبوالوفا أبوالنصر 1898 صوتا.

وائل محمد علي إبراهيم أحمد 1267 صوتا.

أحمد فؤاد سعد عبدالله أبوهندي 4711 صوتا.

علي صبري إسماعيل أحمد 2089 صوتا.

جمال فهيم عبدالسلام شريف 2269 صوتا.

محمد أحمد السيد زايد 2251 صوتا.

عمرو عادل علي جمال الدين 2195 صوتا.

مجدي محمود محمد أحمد 2104 أصوات.

سمير محفوظ فؤاد 1729 صوتا.

أحمد السعيد يوسف صالح 1589 صوتا.

منال خليفة محمد أحمد 5056 صوتا.

وفاء صابر عبدالحليم علي 3801 صوت.

كرم حامد محمود رشوان 1380 صوت.

عبدالعزيز عبده عبدالعزيز أحمد 1461 صوت.

حسني عبدالصبور 1237 صوت.

عادل ميخائيل بخيت ميخائيل 9473 صوتا.

عنتر الورداني حسين بخيت 3130 صوت.

منى محمد عبدالستار الصاوي 5989 صوت.

احمد حسن البطش 10906 أصوات.

عبدالعزيز محمدي محمد مسعود 2632 صوتا.

سماح خليفة خليفة محمد غباري 2223 صوتا.

ماري فايز فهيم فرج 8000 صوت.

عادل سعد محمد شحاته 1589 صوتا.

محمود صبحي بيومي بكر 1683 صوتا.

ماهر عبدالملاك شحاته عبدالملاك 8293 صوتا.

محمد شوقى السيد جادالله 2217 صوتا.

محمد أبوفراج عطا محمد سليم 8937 صوتا

منال محمد محجوب متولي 12273 صوتا.

هند قباري خميس الجبالي 5270 صوت.

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