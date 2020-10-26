ننشر نتائج الانتخابات بدائرة مركز ناصر والواسطى ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد أبو باشا، في الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، عن نتائج فرز المصريين بالداخل لمرشحي الدائرة الـ32، حيث جاء عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 516 ألفا و459 صوتا، بإجمالي أصوات عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 202 ألف و401، بإجمالى أصوات صحيحة 184 ألفا و212 صوتا.

وجاءت نتائج أعمال الفرز كالتالي، عبدالحكيم مسعود نائب الدائرة الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري بعدد أصوات 49 ألفا و782 صوتا، ومحمد سيد جنيدي مرشح تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري بـ40 ألفا و219، وعصام عبد العزيز خلاف مرشح حزب مستقبل وطن بـ34 ألفا و978 صوتا، وعماد اليماني 23 ألفا و889 صوتا.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 92 ألفا و726 صوتا، مقابل 50 ألفا و599 صوتا لقائمة نداء مصر، بإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 202 ألف و401 صوتا، و59076 صوتا باطلا، و143 ألفا و325 صوتا صحيحا.