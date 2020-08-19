الطماوي: اكتساب عضوية الشيوخ بمجرد إعلان نتائج الانتخابات

أكد إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بموجب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ، سواء للمقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية، يكتسب الفائز عضوية المجلس، بمجرد إعلان نتيجة فوزه، ويكتسب معها الحصانة.

وقال "الطماوي" لـ"الوطن"، إن مهام العضوية تكتسب بعد أداء القسم أمام المجلس، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت أيام 9 و10 في الخارج، وأيام 11 و12 في الداخل.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي بماسبيرو، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ 62 مليون و940 ألف و165، وبلغ عدد الحاضرين 8 ملايين و959 ألف و35 ناخب، بنسبة حضور بلغت 14.23، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 7 ملايين و757 ألف 741 صوتا، بنسبة حضور بلغت 84.58%، فيما بلغت نسبة الأصوات الباطلة مليون و831 ألف و284 صوت، بنسبة 15.42%.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، سبق أن أعلنت الجدول الزمني للانتخابات، وتلقي طلبات الترشح، وبعد فحص الأوراق، تبين أنه من استوفى الشروط الخاصة بالترشح، بلغ 797 فردي، و100 مترشح على القوائم، ومثلهم احتياطي.

ويشكل مجلس الشيوخ وفقا للقانون من 300 عضوا، 100 منهم يُنتخبون بالنظام الفردي و100 عضواً بالقائمة المٌغلقة المطلقة، و100 معينون، علي أن يُخصص 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.