فرصة أخيرة لـ"طليقة" جزار السويس المصابة بـ1250 غرزة قبل بتر قدميها

كشف تقرير طبي جديد لحالة السيدة المصابة بـ1250 غرزة في مختلف أنحاء جسدها، بعد قيام طليقها بتمزيق جسمها باستخدام أداة حادة "كتر"، في مدينة السويس، عن سوء حالة قدميها، بعد إصابتها بقطع في الأوتار، وقد تتطلب الخضوع لعملية جراحية لبتر قدميها، إلا أن الأطباء قرروا منحها فرصة أخيرة لتجنب عملية البتر.

وترقد "صفاء عبد الموجود"، 30 سنة، في المستشفى الجامعي بالإسماعيلية، بعد تحويلها من مستشفى السويس العام، في حالة سيئة، وقالت شقيقتها إن حالتها الصحية سيئة، نتيجة قطع في أوتار قدميها، وأن الفريق الطبي المعالج يرون أنهم مضطرون لبتر قدميها، ولكن بعد محاولة أخيرة لتجنب عملية البتر.

كما أشارت شقيقة المصابة إلى أن طليق اختها، يعمل جزاراً، والذي قام بالتعدي عليها وإحداث ما بها من إصابات، قام باصطحاب ابنته، التي كانت تقيم مع والدتها، ومنعها من زيارتها في المستشفى، مما أدى إلى سوء حالتها النفسية.

واستكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، كما استمعت إلى شقيقة ووالدة المتهم، وجددت "صفاء" اتهامها لطليقها بالتعدي عليها أثناء تواجدها بمنزل أسرته،، وقالت: "هددني بأنه لن يسمح بأن أكون مع رجل آخر، وأنه سيقوم بتشويه وجهي وجسدي علشان مأكونش لغيره".

وتابعت بقولها أمام النيابة: "ما حدث أنه عندما ذهبت لأخذ ابنتي من منزل والدة طليقي، أغلق الباب الحديد للمنزل، وأمسك بي وابنتي في حضني، واستخدام سكين بضربي في قدمي في البداية، حتى لا أستطيع التحرك، ثم ضربني في وجهي، وشاهدت الدماء علي جسد ابنتي، وكنت أتصور أنه قتلها".

وأكدت المجني عليها أن شقيقة ووالدة طليقها حاولتا منعه من الاعتداء عليها، وقالتا له: "سيبها تروح هي وبنتها"، إلا أنه "رفض الاستجابة لتوسلاتهم واستكمل ضربي بالسكين في كل مكان بجسدي، وبعد ذلك اتصل بالشرطة، وابلغهم بأنه قام بتقطيعي، وفي هذا الوقت، نجحت والدته وشقيقته في فتح باب المنزل، والاستغاثة بالجيران".

وأشارت "صفاء" إلى أن غالبية المتواجدين، عندما شاهدوها ترقد على الأرض غارقةً في دمائها، ظنوا أنها ماتت، إلى أن قامت بتحريك أحد أصابعها، فقاموا باستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وخضعت لعدة عمليات جراحية، ووصل عدد الغرز في جسدها إلى 1250 غرزة.

وكان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجروح قطعية في أماكن مختلفة من الجسم، في حالة خطيرة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية لاستكمال العلاج.