عبدالمنعم العامري ينتهي من تسجيل أغنية عن السلام 

يجدد الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري، تعاونه مع أشعار الشيخ خالد بن طناف المنهالي، بعدما انتهى من تسجيل عمل جديد عن السلام، مع ابن موطنه خالد ناصر، وإشراف عام صلاح الكندي.

ونفذت موسيقى الأغنية في استوديوهات الصوتية ما بين العاصمة أبوظبي ومدينة دبي، من توزيع زيد عادل، وستحمل مجموعة من الأفكار الموسيقية الجديدة على صعيد الأغنية الوطنية.

وأبدى "العامري" حماسه الشديد لموعد طرح العمل الجديد الذي سيكشف عن عنوانه بعد الانتهاء كليا من تجهيز الأغنية، وتنفيذ الفيديو كليب المخصص له، لعرضه عبر القنوات الفضائية وقناة عبدالمنعم العامري الرسمية على موقع "يوتيوب"، والذي سيحمل مفاجآت متعددة، مؤكدا أن الأغنية تحمل كلمات رائعة جدا.

وعبد المنعم العامري، فنان إماراتي بدأ حياته في عالم كرة القدم، لكن تعرض لإصابة أدت إلى انتقاله إلى عالم الفن، وفي البداية أتقن العزف على العود.

وتأثّر "العامري" بمجموعة من الفنانين مثل أبو بكر سالم ومحمد عبده وفيصل العلوي والإماراتي ميحد حمد.

وقدم عبد المنعم العامري أكثر من ألبوم غنائي، بينها تريد العوى عام 1998، وشفاف عام 2000، وعسل عام 2003، وقربك حبيبي عام 2004، والأسطورة عام 2009.

شارك عبد المنعم العامري في الكثير من المهرجانات الفنية مثل "ليالي دبي"، "مهرجان جرش"، "مهرجان صلالة" والكثير من الفعاليات الفنية التي جرت في الوطن العربي.