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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دبي من مطار برج العرب

كتب:

أيمن حمزة
11:41 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دبي من مطار برج العرب

مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دبي من مطار برج العرب

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها ستستأنف اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية، ودبي الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من دول العالم، في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

تخفيضات كبيرة على رحلات الأسبوع الأول 

وكشفت الشركة، عن وجود تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول، والذي يتزامن أيضا مع تسييرها رحلات إلى عدة وجهات، منها مسقط (سلطنة عمُان) بمعدل رحلتين أسبوعياً، وعمّان (الأردن) بمعدل رحلتين أسبوعياً، وكيجالي (رواندا) بمعدل رحلة واحدة، وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب أفريقيا) بمعدل رحلتين أسبوعياً، وعنتيبي (أوغندا) بمعدل رحلة واحدة، بالإضافة إلى رحلات دبي من مطار برج العرب، ليرتفع عدد الوجهات التي استأنفت مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستسير اليوم الجمعة، 54 رحلة جوية إلى وجهات دولية مختلفة، تنقل على متنها 5100 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكانت الشركة أعلنت أنها سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، جوبا، نيروبى، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، إربيل، بيروت، البحرين، عنتيبي، نيويورك، الرياض، المدينة المنورة، الجزائر، كازبلانكا" بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، الدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.

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