"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها بين مطاري دبي وبرج العرب

استأنفت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها الجوية بين مطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار دبي الدولي، بمعدل رحلتين أسبوعيا، في الوقت الحالي، قابلة للزيادة في حال ارتقاع الطلب على الرحلات.

وصرح الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قائلا: احتفالا بهذه المناسبة، تم تقديم تذاكر مجانية لركاب أول رحلة في الاتجاهين فاز بهما 4 ركاب، من خلال سحب علني على بطاقات صعود الطائرة، بمشاركة عدد من مسئولي مطار برج العرب في مصر، ومطار دبي وسلطة الطيران المدني بدولة الإمارات.

يأتي ذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها مصر للطيران، لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول والوجهات حول العالم.

من الجدير بالذكر، أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق مركز الاتصالات1717 داخل مصر أو 044358444 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.