نادر الخبيري يتصدر دائرة البدرشين بـ 95700 صوت

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة البدرشين في الجيزة، نتائج التصويت في الانتخابات، التي أجريت على 3 مقاعد، لافتة إلى أن عدد المقيدين في الدائرة 625 ألفا و913 ناخبا، حضر منهم 202 ألف و769 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة بلغت 179 ألف و10 أصوات، بينما الباطلة 23 ألف و759 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين كالتالي:

نادر الخبيري 95700 صوت.

عماد الدرجلي 84016 صوتا.

حازم رياض جودة علي 85055 صوتا.

عمرو سمير عبدالسميع الديب 13547 صوتا.

عماد الدين أحمد إمام أحمد 24379 صوتا.

فاروق أبو عيطة 10256 صوتا.

عبدالنبي محمود إبراهيم محمود 14025 صوتا.

سامح شقير 10452 صوتا.

أبو بكر غريب 23716 صوتا.

أشرف عمر مصطفى مراد 4054 صوتا.

سامح عثمان صادق محمد 9786 صوتا.

جمال علاوه 3583 صوتا.

عمرو الحمزاوي 5566 صوتا.

محمود سيد أبوزيد 16633 صوتا.

وحيد سيد تهامي 6712 صوتا.

محمود الجدوي 9200 صوت

سيد غلاب محمد مبروك 14312 صوتا.

مها الكاشف 18896 صوتا.

أحمد مشاعيل 14211 صوتا.

مصطفى القط 2756 صوتا.

عمرو جمعه كامل محمد 7544 صوتا.

محمود صبري فرغلي علي 4694 صوتا.

رجب فرج محمود حمد عوض 5126 صوتا.

أحمد محمود بشير مليجي 5015 صوتا.

رمضان سيد محمود 3566 صوتا.

يسري علي عبدالفتاح حمور 8520 صوت.

طارق يوسف قرني عبدالحليم 9069 صوتا.

الحفني عبدالمعز الشيخ محمد الحفني الحسيني 26641 صوتا.

وتشهد الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، جولة إعادة بين 4 مرشحين على مقعدين، وهما عماد الدين الدرجلي وبكر أبو غريب وحازم جودة والحفنى عبدالمعز، وشهدت الدائرة صراعا شرسا بين 28 مرشحا ما بين حزبيين ومستقلين للفوز بثلاثة مقاعد في مجلس النواب المقبل.

وعبر نادر الخبيري، مرشح حزب مستقبل وطن، والفائز بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، عن سعادته البالغة بفوزه بالانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تنفيذ كافة الوعود التى وعد بها أهالى دائرته، مؤكداً أن جميع الحقوق المشروعة سيتم تنفيذها.