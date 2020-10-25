إصابة 3 أشخاص في لجان انتخابات مجلس النواب بأسوان

أصيب 3 أشخاص "ناخبة ومراقب وأحد أفراد التأمين"، خلال مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020، ففي لجنة الوحدة المحلية للجعافرة أصيبت الناخبة كريمة جمعة مصطفى ، 50 سنة، بارتفاع في ضغط الدم، وتم نقلها لمستشفى دراو المركزي، كما أصيب مراقب بنفس اللجنة ويدعى إبراهيم محمود عبدالولي، 40 سنة، بهبوط حاد وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى دراو المركزي.

كما أصيب في لجنة مدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائية، ياسر فرج عبدالباسط، 42 سنة، أحد أفراد تأمين اللجنة، بضيق في التنفس وتم إسعافه داخل مقر اللجنة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

ويبلغ إجمالى من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان، نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخب وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.