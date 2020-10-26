أعلى شراء في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم الاثنين 26-10-2020

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 26 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك، والذي سجّل استقرارًا مقابل الجنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر بيع بـ15.76 جنيه في بنك قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة نفس البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

فيما سجّل الدولار أقل سعر بيع في "مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي المصري، البركة، كريدي أجريكول، " ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تراجعت العملة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة.

ولامست الليرة 8.01 في المعاملات المبكرة وسجلت 8.0080 في الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، في سعر أضعف من مستوى إغلاق الجمعة البالغ 7.9650 ليرة، إذ فقدت العملة 25% من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية.

وكان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12% يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.

ومحليًا، سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.37 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجّل في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.