إسلام إبراهيم: فيلم "200 متر" يتحدث بسلاسة ونعومة عن قضية معقدة

أشاد الفنان إسلام إبراهيم بالفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج الفلسطيني، أمين نايفة، الذي عرض أمس، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مؤكدا أن العظمة السينما تتمثل في إيصال أعقد المعاني بسهولة.

وكتب "إبراهيم" عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلا: "نسيبنا بقا من اللبس والأوت فيتس شوية ونتكلم عن فيلم عظيم اسمه 200 متر، الفيلم من إخراج أمين نايفة، وهو فلسطيني أردني، تقريبا مكتمل العناصر من تمثيل لإخراج لمزيكا لتصوير".

وأضاف إسلام إبراهيم: "حقيقي أكتر حاجة لفتت نظري في الفيلم أني أول مرة من زمان أشوف فيلم بيتكلم في قضية معقدة وعميقة زي القضية الفلسطينية بالسلاسة والنعومة دي، لدرجة إنك تكتشف آخر الفيلم انك بتبكي بحرقة وعندك مشاعر مختلطة".

وتابع الفنان: "مش عارف إيه سببها، هل فرحتك بجودة الفيلم ولا زعلك علي اللي بيحصل، وبتتأكد أن عظمة السينما أن هي ممكن توصلك أصعب وأعقد المعاني بمنتهي السهولة والبساطة، معني متعرفش توصلة بستين برنامج تلفزيوني أو أي وسيلة تانية".

وانطلقت مساء الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، التي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وافتتح المهرجان في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"؛ إذ يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل مناحي الحياة كافة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.