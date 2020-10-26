الوكالة السودانية: وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون غدا

يعقد وزراء الخارجية والري في كلا من السودان ومصر وإثيوبيا، اجتماعا إسفيريا غدا الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي .

وبعث ياسر عباس، وزير الرى السوداني، برسالة للسيدة جي باندورا، وزيرة التعاون الدولي بجنوب افريقيا، أكد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي؛ للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد الإثيوبي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكدت الرسالة، أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

وثمنت رسالة وزير الري السوداني، المحادثات الهاتفية الإيجابية التي جرت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، التي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

ودعا ياسر عباس لدعم المفاوضات القادمة، بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقى، قائلا: إن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة، لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية، بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول؛ لإقرارها واستئناف التفاوض علي أساسها بجدول زمنى محكم.