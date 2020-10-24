وزير الري عن سد النهضة: "مهتمون بتنمية إثيوبيا ووصول الكهرباء للفقراء"

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر كانت قد توصلت لاتفاق بخصوص السد الإثيوبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا كانت موافقة على هذا الاتفاق، ولكن جّري حوار مجتمعي داخل أثيوبيا وانتهوا إلى رفض الاتفاق بواشنطن، الذي تفاوض عليه الاطراف الثلاثة.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه كان من المفترض أن يخرج الحوار المجتمعي في إثيوبيا برفض عدة نقاط ويصرحوا بأنهم غير موافقين على هذه النقط، وبالتالي يتم البدء في التفاوض علي هذه النقط، "بس احنا لاقينا اننا نبتدي من أول وجديد".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن كل دولة لها أولوياتها وتسعى لمصالحها، فالسودان يهمه في الأساس موضوع أمان السد وأن يكون هناك تنسيق في تصرفات السد، بينما ما يهم مصر هو كيفية التعامل مع فترات الجفاف، والجفاف الممتد، وإثيوبيا يهمها توليد الكهرباء بسرعة وبكمية كبيرة.

وتابع: "الأهداف واضحة، كل دولة عندها أجندتها، لكن مصر تحاول التوصل لاتفاق، ومهتمين جدًا بتنمية أثيوبيا وأن الكهرباء توصل للناس الفقيرة ، بل على استعداد أننا نساعدهم في كده، عندنا خبرات كبيرة في هذا المجال، فتحنا دراعتنا ليهم عشان نعمل أكثر درجات التعاون، الموضوع إرادة سياسة، واحنا عندنا ارادة سياسة كبيرة جدا للتعاون".