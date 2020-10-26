الصعيدي والأشموني والطويل في مقدمة نتائج فرز انتخابات النواب بالوراق

كشفت النتائج الأولية لدائرة الوراق وأوسيم، أنَّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وصلوا نحو 243 ألفًا و296 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 237 ألفًا و151 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 10 آلاف و145 صوتًا.

وجاءت نتائج انتخابات الفردي بالدائرة، عن تصدر النائب محمود الصعيدي بعدد أصوات وصل 191 ألفًا و139 صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني للحاج أسامة الأشموني بعدد أصوات وصل لـ184 ألفًا و221 صوتًا، وطارق الطويل بعدد أصوات 177 ألفًا و472 صوتًا.

وتصدر الثلاث مرشحين الانتخابات بفارق كاسح في دائرتهم التي وصل عدد المرشحين فيها لـ61 مرشحًا بانتخابات مجلس النواب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أمس في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10 آلاف و قاض، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.