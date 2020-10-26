محافظ الجيزة يدرس إنشاء كباري علوية وتطوير 4 أخرى للمشاه

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دراسة إنشاء كباري علوية على الجانبين في المنطقة الواقعة بتقطاع طريق المريوطية مع شارع ترسا، استكمالاً لرؤية التطوير الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالطرق والمحاور.

وأكّد محافظ الجيزة، إنشاء كوبري مشاه بطراز معماري حضارى وتطوير 4 كباري مشاه بجسر المريوطية الى جانب تخصيص حارة مرورية لانتظار السيارات.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال تفقدة منطقة المريوطية لمتابعة أعمال توسعة وتطوير الطريق والوقوف علي الرؤية النهائية التي تتماشي مع مخطط التطوير الجاري تنفيذه بجسر ترعة المريوطية للإرتقاء والنهوض بالمنطقة بشكل متكامل وأحداث نقلة حضارية وطفرة مرورية بها.

وأوضح محافظ الجيزة، أنَّه سيتمّ إعادة تخطيط منطقة المريوطية مرورياً بالكامل للتسهيل على المواطنين وقائدي المركبات لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم واللبيني وفيصل وترسا، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بشان تسهيل الحركة المرورية بالمحاور التي تعاني من كثافات.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ ربط الحركة المرورية للقادم من شارع ترسا ومتجه لشارعي اللبيني والأربعين لتخفيف الضغط المروري بالمنطقة المشار إليها.

وأكّد أنَّه تمّ البدء في رصف البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية بطول 3.2 كم وذلك بعد توسعته ليصل عرضه إلى 25م في الجهة الواحدة في كل اتجاه وذلك بدءاً من شارع الهرم، وحتى الطريق الدائري لكونه محور مروري رئيسي للمزارات السياحية.

وشدد على الشركة المنفذة تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير الهندسية ومراعاة دعم الطريق بالزراعات الخضراء، موجهًا أحياء الطالبية والهرم بتذليل أي معوقات لإنهاء المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد بالتوازي مع أعمال التدبيش والتطوير الجاري تنفيذها لجسر المريوطية.

كما تفقد محافظ الجيزة، استكمال ممشى المريوطية الحضاري، موجهاً بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء في إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التي يمكن إقامتها لتحقيق عائد استثماري للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين.

رافق محافظ الجيزة، خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور مصطفى صبري استشاري تخطيط النقل وهندسة المرور ومدير مديرية الإسكان ورئيس حي الهرم وهيئة النظافة وجهاز السرفيس.

وأكّد محافظ الجيزة، أنَّه تمّ الانتهاء من إنشاء موقف المريوطية الحضاري، والذي تمّ إنشاءه أعلى القطاع الذي تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية واستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائي المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدًا عن نهر الطريق.