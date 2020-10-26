معهد جنوب مصر للأورام ينقذ حياة مريض بسرطان الكلى

أكد الدكتور سامي عبدالرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام، نجاح فريق طبي في المعهد، بقيادة الدكتور حسين فخري البحيري، أستاذ جراحة الأورام في إنقاذ حياة مريض سرطان كلى، عن طريق استئصال جذري للكلى اليمنى والغدة الكظرية اليمنى، والغدد الليمفاوية الجار أورطية، باستخدام منظار البطن الجراحي.

وأشار "عبدالرحمن" إلى أن ذلك يعد تأكيدا إضافيا على الخدمات الطبية المتميزة، التي يقدها المعهد، الذي يخدم أكثر من 40 ألف مريض سنويا، سواء عمليات جراحية أو علاج كيماوي أو إشعاعي.

وأوضح الدكتور حسين فخري، أن تلك الجراحة تعد من أوائل الجراحات في الصعيد، ومصر بوجه عام، والتي تستخدم منظار البطن في استئصال أورام الكلى؛ إذ يسهم استخدام المنظار في سرعة تعافي المريض وتقليل مدة مكوثه بالمستشفى، مقارنة بالجراحة التقليدية.

وأكد "فخري" أن نجاح العملية جاء بفضل الفريق المعاون، وعلى رأسه الدكتور عماد سعد، مدرس مساعد جراحة الأورام، والطبيب محمد علي مرشود، وفريق التخدير برئاسة الدكتور خالد فارس، الأستاذ بالقسم، والدكتور محمد حسين، والدكتور مهند أبو صغير، المدرسان المساعدان بالقسم.

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما خاصا بتطوير القطاع الطبي بها، بما تضمنه من مستشفيات جامعية ووحدات ومراكز طبية متخصصة، والتي تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، لخدمة ملايين المرضى من شتى محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام قد انعكس في تحقيق العديد من الانفرادات الطبية على صعيد تشخيص وعلاج الأمراض المستعصية، فضلا عن إجراء أصعب العمليات الجراحية وأكثرها دقة وتعقيدا، بفضل الكوادر الطبية من الأساتذة ورواد العمل الطبي وشباب الأطباء، ما يعد تأكيدا إضافيا على تميز القطاع الطبي بالجامعة.