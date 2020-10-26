وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة.. ويشكر القوات المسلحة على تنفيذها

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن "المدينة"، عدد من المنشآت منها مركز الإبداع والابتكار، والمعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الإعاقة، والجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، ومبنى هرم العروض الرقمية، ومبنى التحكم، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الإدارية والخدمية.

واستعرض المشرف من الهيئة الهندسية على المشروع الموقف التنفيذي له، والذي روعي في تنفيذه الحفاظ على أعلى معايير الجودة ذات المواصفات العالمية في ذلك المجال، وتعد المدينة نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 والتحول الرقمي لكافة خدمات المجتمع.

ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات خلال جولته التفقدية بالمدينة الشكر للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للحفاظ على معدلات الأداء القياسية لمراحل تنفيذ المشروع.