مدته 15دقيقة.. استخدام اختبارات الفحص السريع لكورونا بـ4 مطارات فرنسية

وصلت اختبارات الفحص السريع والمعروفة باسم "اختبارات المستضدات" والتي من شأنها الكشف عن وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من عدمه خلال 15 دقيقة، إلى 4 مطارات في فرنسا وهم مطار "رواسي شارل ديجول" ومطار "باريس أورلي" ومطار "مرسيليا الدولي" ومطار "نيس الريفيرا" الفرنسي، للبدء في تطبيقها على الركاب.

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن هذه الاختبارات تعد طريقة للسيطرة على وباء فيروس كورونا بشكل أفضل وتسهيل السفر للركاب، مضيفة أن اختبار المستضدات يمكنه أن يكتشف بسرعة شظايا بروتينات الفيروس في العينات من مسحات من داخل تجويف الأنف، كما يمكنه تشخيص العدوى النشطة عن طريق الكشف عن الآثار السامة الأولى للفيروس، بدلا من البحث عن المادة الوراثية للفيروس أو الشفرة الجينية للفيروس نفسه .

وأضافت القناة بأن هذه الاختبارات لا تتطلب تحليلا معمليا فهي تسمح بالحصول على نتيجة أسرع بكثير وذلك بعد نحو 30 دقيقة (مقابل 24 ساعة للاختبار العادي)، مشيرة إلى أن اختبارات المستضد ستكون متاحة للمسافرين مجانا ولكن يجب عليهم تلبية شروط معينة، حيث أنها ستطبق على الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض باستثناء الأشخاص الذين تواصلوا مع حالات مصابة أو الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم داخل مجموعة.

ويعد اختبار المستضدات النوع الثالث من الاختبار الذي تجيزه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويشار إلى أن فرنسا فرضت هذا الشهر ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) إلزاميا داخل الشركات التي يعمل لديها مجموعات من الموظفين في أماكن مغلقة، بينما تلزم مدنا مثل باريس ومارسيليا المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية.

وسجلت فرنسا أكثر من 52 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل .

وسجلت فرنسا أمس رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 45 ألف حالة للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 45422 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و86497 منذ بداية الجائحة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس، بواقع 138 لتبلغ حاجز الـ34645 حالة وفاة.

وأصبحت فرنسا، سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة، والهند التي سجلت 7.8 مليون، والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون، وروسيا التي سجلت 1.5 مليون إصابة.

كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا، تسجيل إصابة أكثر بقليل من مليون حالة بوباء كورونا.

جدير بالذكر، أن الجمعية الوطنية الفرنسية، صوتت في قراءة أولى، يوم السبت، على تمديد حال الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة "كوفيد 19".