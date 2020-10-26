بروتوكول بين "البترول والتموين والتنمية المحلية" لاستخدام الغاز كوقود

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعى الى المخابز البلدية.

وقع البروتوكول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) و الأستاذ احمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والمهندس محمد السيد ابوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجه الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود ترشيداً لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعى كمورد طبيعى متوفر فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز وذلك باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بالمخابز البلدية محل السولار .وأوضح انه سيجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين ، الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعى وعددها 5625 مخبز بلدى يتم توصيلها خلال ٦ شهوز من اصل ٢٠ الف مخبز مستهدفة علي مدار المشروع ، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعى ، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة .واضاف ان هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي للاستمرار فى خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو موضحا ان ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل اسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار كما ان التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز. واكد الملا انه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل اي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد مشيرا الي ان اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل علي المتابعة الميدانية والمتواصلة لانجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد. ومن جانبه اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة علي المستويين البيئي والاقتصادى في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعى الذي يعد كذلك انظف انواع الوقود المستخدم، وسيساعد علي تحقيق اعلي درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود، وشدد مصيلحي علي الاسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الاولي وتجهيز كافة المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحددومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان هذا المشروع يأتي استكمالا لسياسة الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة مشيرا الي الخطوات المتخذة في مجال تحويل اوتوبيسات النقل العام من السولار الي الغاز بواقع ٣٥٠٠ اتوبيس بالقاهرة علي عدة مراحل وجاري العمل للتنفيذ في الإسكندرية واضاف ان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات خاصة بتنفيذ الأعمال المطلوبة ، خاصة استخراج التصاريح اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصله لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها فى إطار البرتوكول إلى حالتها الأولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر اللازمة حفاظاً على أى استثمارات قد تم إنفاقها من موازنة الدولة فى هذا الشأن .كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع للانتهاء من عمليات التركيبات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ البرتوكول .حضر التوقيع المهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول للشئون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ومن وزارة التموين احمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع واحمد كمال معاون الوزير ورؤساء الادارات المركزية للتوزيع والرقابة بالوزارة والإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة السلع التموينية.