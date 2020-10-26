قراءة في نتائج الدقي والعجوزة.. "أبوالعينين" يكتسح بـ125758صوت

منافسة شرسة شهدتها دائرة الدقي والعجوزة والجيزة بين المرشحين في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغ إجمالي أصوات الناخبين بها 653554 صوتًا، وإجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، وجاءت الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 155306 صوتًا.

يتنافس في محافظة الجيزة قائمتان وهما القائمة الوطنية "من أجل مصر" وقائمة "نداء مصر"، ويتنافس على دائرة الدقي والعجوزة وقسم الجيزة 18 مرشحا فردي على مقعدين.

المرشحين ورموزهم الانتخابية

حسبما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في نهاية سبتمبر الماضي، وقبل انطلاق السباق البرلماني، فإنه يتنافس على دائرة الدقي والعجوزة وقسم الجيزة 18 مرشحا فردي على مقعدين وهم:

منتصر رياض، رمز قلم، "مستقبل وطن".

2. زكي عباس، رمز كتاب، "مستقبل وطن".

3. مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، وشهرته الدكتور مصطفى عبدالخالق، رمز حصان، مستقل.

4. عبدالرحيم علي، رمز أسد، مستقل.

5. شريف بركات أحمد شمس الدين، وشهرته شريف بركة، رمز السد العالي، مستقل.

6. مروة سعيد فوزي الطحاوي، رمز هل، "المصريين".

7. هدى عدلي أحمد الملاح، وشهرتها هدى الملاح، رمز هدهد، مستقل.

8. محمود محمد محمود عبده أحمد، وشهرته محمود الشمري، رمز صقر، مستقل.

9. ميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، وشهرتها ميرفت إبراهيم، رمز لؤلؤة، مستقل.

10. محمد أبوالعينين، رمز مدفع، مستقل.

11. رجب أحمد رواش إبراهيم، رمز تاج، "حماة الوطن".

12. أحمد سمير محمد حسين الشيخ، وشهرته أحمد سمير الشيخ، رمز سفينة، مستقل.

13. أحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وشهرته أحمد مجدي سيف النصر، رمز سماعة طبيب، مستقل.

14. ناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، وشهرته فاروق القبلاوي رمز بندقية صيد، مستقل.

15. مصطفى محمد مرسي أحمد، وشهرته مصطفى النعمان خلف، رمز ساعة يد، مستقل.

16. رحاب محمود عثمان محمود عمر، وشهرتها بوسي محمود، رمز سيارة نقل، مستقل.

17. سمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود، رمز عقرب، مستقل.

18. أحمد مرتضى أحمد منصور، رمز صاروخ، "الشعب الجمهوري".

أبو العينين يكتسح نتائج التصويت

حصد المرشح محمد أبو العينين على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين بعدد 125758 صوتا، حسبما أعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، فيما جاءت نتيجة باقي المرشحين على النحو التالي:

زكي عباس عبدالظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدي عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801

مصطفي محمد مرسي 900

أسامة عبد الله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضي منصور 16613