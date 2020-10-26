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نتائج مرشحين انتخابات النواب بالدقي.. أبو العينين يتصدر بـ125758 صوتا

كتب:

سمر صالح
08:26 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
محمد أبو العينين

محمد أبو العينين

أظهرت نتائج الفرز الأخيرة، حصول المرشح محمد أبو العينين بدائرة الدقي على 125758 صوتا، وجاءت باقي نتائج المرشحين على النحو التالي:

 زكي عباس عبدالظاهر 83995 

 منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756 

 شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570 

هدي عدلي الملاح 2405 

محمود محمد محمود 3407 

ميرفت إبراهيم غانم 2430 

رجب أحمد 3988 

أحمد سمير محمد 6837 

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801 

مصطفي محمد مرسي 900 

أسامة عبد الله صالح 999  

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضي منصور 16613

 

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