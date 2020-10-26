نتائج مرشحين انتخابات النواب بالدقي.. أبو العينين يتصدر بـ125758 صوتا

أظهرت نتائج الفرز الأخيرة، حصول المرشح محمد أبو العينين بدائرة الدقي على 125758 صوتا، وجاءت باقي نتائج المرشحين على النحو التالي:

زكي عباس عبدالظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدي عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801

مصطفي محمد مرسي 900

أسامة عبد الله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضي منصور 16613