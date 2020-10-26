نتائج مرشحين انتخابات النواب بالدقي.. أبو العينين يتصدر بـ125758 صوتا
كتب:
سمر صالح
08:26 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
محمد أبو العينين
أظهرت نتائج الفرز الأخيرة، حصول المرشح محمد أبو العينين بدائرة الدقي على 125758 صوتا، وجاءت باقي نتائج المرشحين على النحو التالي:
زكي عباس عبدالظاهر 83995
منتصر رياض حجاج 29487
عبد الرحيم علي 19756
شريف بركات أحمد 1488
مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570
هدي عدلي الملاح 2405
محمود محمد محمود 3407
ميرفت إبراهيم غانم 2430
رجب أحمد 3988
أحمد سمير محمد 6837
أحمد مجدي 1215
ناصر فاروق عبد الحميد 1801
مصطفي محمد مرسي 900
أسامة عبد الله صالح 999
رحاب محمود عثمان 5425
أحمد مرتضي منصور 16613