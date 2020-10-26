مصرع موظف بالمعاش في حريق شقة بالشرابية

لفظ موظف بالمعاش أنفاسه الأخيرة داخل قسم الحروق بأحد مستشفيات القاهرة، أثناء تلقية العلاج، أثر إصابته في نشوب حريق بشقته في منطقة الشرابية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، قبل أن تصرح بدفنه وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق بالطابق الثالث من عقار سكني في الشرابية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص عثور على صاحب الشقة جمال موسى حسن 65 سنة، موظف بالمعاش، وتبين أنه مصاب بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقله إلى مستشفى سيد جلال بباب الشعرية، لإسعافه.

وكشف التقرير الطبي أنه مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، وحالته الصحية حرجة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وصباح اليوم أخطرت النيابة العامة بوفاة المصاب، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن، واستعجلت تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بأسباب وفاة المسن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة الشقة، وآثار الحريق، وإرسال تقرير بسبب الحريق.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر المدير السابق لإدارة الحماية المدنية في القاهرة، إن الحرائق 4 أنواع:

- حرائق صلبة، مثل حريق الورق والخشب.

- حرائق سائلة، مثل حرائق البنزين والكيروسين.

- حرائق غازية، مثل حريق الغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، والغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية، وهي عبارة عن المخلفات التي تخرج غاز الميثان.

- حرائق ذات طبيعة خاصة، وهي الحرائق الناتجة عن احتكاك الآلات، الكهرباء، التفاعلات الكيميائية، وهي الناتجة عن التركيبات الكيميائية بالمعامل.

وأضاف عبدالقادر أن بالنسبة لوسائل إطفاء تلك الحرائق فلكل نوع من تلك الحرائق وسيلة للتعامل معها، فالنسبة للحرائق الصلبة يجرى التعامل معها وإطفاؤها بواسطه المياه فقط، والحرائق الغازية يجرى الإطفاء عن طريق الخنق "استخدام ثاني أكسيد الكربون"، وأما الحرائق ذات الطبيعة الخاصة فيتم التعامل معها بالمياه وثاني أكسيد الكربون، وبالنسبة للحرائق السائلة باستخدام الوسائط الرغوية.

وتابع بأنه لا بد من الالتزام في التعامل مع الحرائق كل علي حسب وسيلة التعامل معه حتى لا تؤدي إلى زيادة اشتعال النيران، ولضمان عملية التبريد.