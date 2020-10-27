أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في مصر

شهدت الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في أسعار الفاكهة، واستمرارا لخدمات "الوطن" لقرائها، نقدم متوسط أسعار الفاكهة التي تنوعت بين المانجو والأناناس والعنب والمشمش بالسوق المصرية على النحو التالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيها وتصل إلى 50، حسب النوع.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح بين 10 إلى 30 جنيها للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 14 جنيهًا.

الكمثري

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيها.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان ما بين 7.5 إلى 12 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.