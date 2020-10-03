منة شلبي للسقا: مهاجر دايما في الساحل.. وتكشف سر "ساموراي فور جايان"

شارك الفنانان محمد هنيدي ومنة شلبي، في مكالمة هاتفية مشتركة مع الفنان أحمد السقا، ضيف برنامج "معكم"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

واعترف "السقا" أن الفنان محمد هنيدي أطيب منه ولم يفتري عليه مطلقا: "لا أجرؤ دة أخويا الكبير ولا هزار، له مقامه، ممكن بيني وبينه نهزر مع بعض ولكن على الملأ محمد هنيدي على راسي".

وفي المقابل قال محمد هنيدي: "أنت حبيبي وأخويا، والموضوع بينا كبير أوي"، من جانبها داعبت الفنانة منة شلبي "السقا"، قائلة له: "نورت القاهرة أخيرا، مهاجر دايما في الساحل".

وكشفت "شلبي" سبب إطلاق على "السقا" لقب "ساموراي فور جايان"، لافتة إلى أن الستايلست ناهد نصر الله أطلقت عليه هذا الاسم، متابعة: "كان في فيلم (عن العشق والهوى) كان الراجل بتاعنا وبياخد باله مننا، ولو حد ضايقنا أو عاكسنا أحمد بيروح فجأة كأن حد كلمه هو، فأطلقنا عليه اللقب دة لأنه دمه حامي ومش بيستحمل علينا أي حاجة".

وواصلت: "أحمد من بيت أصول، وعم صلاح راجل عظيم ومخرج كبير وكان دايما سند وضهر لكل اللي حواليه وأحمد ورث كدة، وتستغربي لما يبقى قاعد رايق ويقول شعر، أحمد بيكتب شعر".