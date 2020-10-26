الأعلى للإعلام يناقش سبل مواجهة الإعلام المعادي وكيفية مساندة الدولة

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مؤتمرًا صحفيا في ماسبيرو اليوم، حضره رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين، لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلا كلمته في المؤتمر، إنّه بعد العام 2013، انسحب الجيش الإلكتروني الإخواني، وبدأ يركز عمله في الخارج، وأسس شبكة عنكبوتية كبيرة.

وأوضح جبر، أنّ الشبكة العنكبوتية الواسعة التي أسسها الإخوان في الخارج واسعة، وبينها التليفزيون العربي، الذي يضم مجموعة قيادات، بينهم إسلام لطفي الذي كان متحالفا مع الإخوان بعد 2011، ومعه 2 آخرين من الإخوان.

جبر: جيش الإخوان الإلكتروني انسحب بعد 2013

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ شركة ميديا التابعة للحكومة القطرية، هي منبع وسائل الإعلام التي تطلق النار على الشعب المصري، لافتا إلى أنّ شبكة مصر العربية إخوانية، وقناة الشرق وقناة مكملين ذراعا الجماعة.

وشدد جبر، على أنّ هناك مليارات الدولارات التي تضخها قطر للإنفاق على هذه الشبكة العنكبوتية، موضحا أنّ فضاء ميديا توزع الأقمار وتنتج غالبية المحطات الإخوانية.

جبر: لدينا شبكة إعلامية تعمل في الخير للتصدي للشائعات

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ التلفزيون المصري له دور كبير في الرد على الشائعات، والقنوات الخاصة تحقق مشاهدات أكبر بكثير من تلك القنوات، لافتا إلى أنّه يتم بث الشائعات وإثارة ادعاءات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان والسجون، لكن علينا أن ننتبه ونشجع ونرفع من الروح المعنوية لجيشنا الإعلامي، ولدينا شبكة إعلامية تعمل في الخير للتصدي للشائعات.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة: "قادرون على المواجهة، ويجب أن نكون فخورين بإعلامنا وبأنفسنا، وأنا متأكدة أنّنا سنكون أفضل في الأيام المقبلة، لأننا قبلنا التنافس".

وتابعت: "كنت ضمن تشكيل الوطنية للصحافة مع باقي الهيئات الموقرة المتجانسة، وفخورة بما أنجزناه من عمل خلال فترة قصيرة سيشعر به الجميع".

مسلم: الإعلام المصري لعبد دورا هاما في مواجهة الوسائل المعادية

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الوطن، أنّ الإعلام المصري لعب دورا مهما في مواجهة وسائل الإعلام المعادية التي تسعى لإسقاط مصر، مضيفا: "خضنا فترة ترفعنا فيها عن الرد، لكن السوشيال ميديا تحمل تراكما للمواقف يتم استخدامها طوال الوقت".

وتابع مسلم: "أفضل مواجهة للخونة، التفاعل طوال الوقت وفضح أكاذيبهم، لأن تجربة الترفع أثبتت فشلها، والمواجهة هي الأهم".

بينما قال الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين: "اتفق مع كل ذكر من الزملاء عن الدور الكبير للإعلام المصري في مواجهة التحديات التي تواجه مصر، جميعنا يعرف الدول الخارجية المحركة للإعلام المعادي، ونحن قادرون على إفشال مخططات وأفكار الإعلام المعادي للدولة المصرية".

وأشار وكيل نقابة الصحفيين، إلى أنّ الإعلام المصري منذ ثورة 25 يناير، له دور مهم وكبير يستحق الدعم، مؤكدا أهمية دور الإعلام المصري في مواجهة مخططات الإرهابية.