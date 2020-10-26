"الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع الهيئتين ورؤساء التحرير اليوم

يعقد اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء التحرير، لمناقشة سبل ضبط المشهد الإعلامي، بعد الجدل الذي تسببت فيه أزمة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وكان المجلس، أعلن عن توجيه الدعوة لرئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين، للاجتماع اليوم الاثنين في الساعة 11 صباحا، بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيبا وشائعات، تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهتها، وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.

وتابع: "وبهذه المناسبة، يناشد المجلس الزملاء الصحفيين والإعلاميين، بالتوقف عن تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بوزير الدولة للإعلام، وذلك رأباً للصدع، ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية، واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية، لما يثار من مناقشات".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا آخر الجمعة الماضية، وجه فيه شكره وتقديره للزملاء الصحفيين والإعلاميين، لالتزامهم بتنفيذ مناشدة المجلس بالتوقف عن تناول الأزمة الأخيرة المتعلقة بأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، "وذلك رأباً للصدع ولم الشمل وتفويت الفرصة على وسائل الإعلام المعادية للإساءة للإعلام المصري واستغلالها السلبي لما يثار من آراء وتصريحات" بحسب تعبيره.

وأشار المجلس، إلى أنه لم يتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة الإعلام المصري المساند للدولة والداعم لسياساتها ومواقفها القومية.

وأكد المجلس، حرصه على تفعيل النصوص الواردة في القانون رقم 180 لسنة 2018، ومن بينها الفقرة الأولى من المادة 71 التي تنص على اختصاص المجلس "بإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي".