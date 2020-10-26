صدامات بين قوات الأمن والمحتجين بساحة التحرير في العراق

دخل عشرات المتظاهرين العراقيين، أمس، في صدامات مع قوات الأمن بساحة التحرير في العاصمة العراقية، غداة تظاهرات أحيت الذكرى السنوية الأولى لحراك شعبي انطلق في البلاد من أجل المطالبة بإسقاط الفساد، وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأمريكية.

وقام متظاهرون برمي الحجارة وحاولوا تخطي حواجز وضعتها الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن "فرانس برس"، ورمى متظاهرون شباب في مدينة كربلاء، جنوبي البلاد الحجارة حتى ساعات الصباح الباكر على عناصر شرطة يحتمون خلف دروع حديدية ويحملون هراوات، كانوا يقومون بدورهم برميها على المتظاهرين من جديد.

كما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين تراجعوا إلى الخلف، وفي الناصرية المعقل التاريخي للتظاهرات في العراق، لزم مئات المتظاهرين حتى وقت متأخر خلال الليل ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مرددين النشيد الوطني وشعارات داعية؛ للحفاظ على طابع سلمي للحراك.

وشهدت مدينة الديوانية تظاهرات مماثلة حرق خلالها متظاهرون إطارات لبعض الوقت في عدد من الشوارع وسط المدينة، فيما شهدت مدينة الحلة صدامات مماثلة.

وقالت مصادر أمنية في العراق، أمس الأول، إن العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح، خلال احتجاجات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حراك شعبي يطالب بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وفقا لـ"سكاى نيوز".

وأكدت المصادر إصابة 37 مدنيا و14 من قوات الأمن، في مواجهات المتظاهرين والأمن، بمناطق العلاوي وجسر السنك وجسر الجمهورية في العاصمة بغداد، وحاول متظاهرون عراقيون إسقاط الكتل الخرسانية فوق جسر الجمهورية للتوجه نحو المنطقة الخضراء، ثم دخلوا في اشتباك مع قوات الأمن.