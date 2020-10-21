العراق: الأم التي ألقت طفليها في النهر كانت تنوي الانتحار

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو للأم العراقية التي ألقت ابنيها في النهر ما أسفر عن موتهما، قائلاً: "العالم كافة توقف أمام هذه الحادثة البشعة"، مشدداً على أن الإنسانية لا تتجزأ وليس لها حدود، وكل معنى بالإنسانية يعنيه ما فعلتة الأهم.

وأضاف "الإبراشي"، أن القضية مخيفة وبشعة وتحتاج إلى تحليل نفسى واجتماعى كونه صدر من أم تجاه أبنائها وهنا تكمن خطورة الحادثة، كون ذلك يتنافى مع قيم الإنسانية والأمومة بحد ذاته.

ولفت "الإبراشى"، إلى أنه من الجيد أن تحظى هذه الفيديوهات والأخبار اهتمام منصات التواصل الاجتماعى، والسوشيال ميديا، بدلاً من الأخبار غير المهمة.

وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ، إن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة من أعلى كوبري الكاظمية، قالت خلال التحقيقات إنها كانت تنوى الانتحار بعد أن تنتهى من إلقاء أطفالها في النهر، ولكن قوات الشرطة حالت دون ذلك.

وأضاف: "بالفعل الشرطة قامت بإلقاء القبض عليها عقب الحادثة بوقت بقليل، الأم تعرضت لضغوط شديدة دفعتها للقيام بهذه الجريمة البشعة".

وتابع :"بعد تطليقها أخذوا الأطفال من حضانتها عنوة وهى حاولت كثيراً الحصول عليهم ولكنها منعت من ذلك، وهذا ما جعلها تحت ضغط نفسى هائل دفعها لهذه الجريمة تجاه أبنائها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن العراق مر بمشاكل وحروب وأزمات اقتصادية وذلك أثر على حوادث العنف والمشاكل الأسرية وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أنواع حوادث بشعة وقعت في العراق خلال السنوات الماضية.

وأردف أن جريمة إلقاء أم لطفليها من أعلى كوبرى يربط مدينتي الكاظيمة والأعظيمة أعلى نهر دجلة تعد جريمة مروعة وبشعة وشنيعة، موضحاً أن شرطة المسطحات نجحت في العثور على جثة أحد الأطفال وما زال البحث مستمرا عن الطفل الآخر، ولم يتجاوز عمر الطفل الأكبر 3 أعوام والآخر أصغر منه.

وواصل أن هذه الجريمة تعد الجريمة الخامسة خلال الشهرين الماضيين من هذا النوع أم لأب يقتل أبناءه أو أم تقتلهم.