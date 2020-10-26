وزير الآثار عن متحف كفر الشيخ: يسلط الضوء على فضل الحضارة المصرية

أكد وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد عناني، أن متحف كفر الشيخ القومي، المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة، معتبراً أنه يمثل مفاجآة من الحكومة لأهالي المحافظة، الذين طال انتظارهم لتحقيق هذا الحلم، لما يقرب من 20 عاماً.

وتفقد وزير السياحة والأثار يرافقه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قبل قليل، اللمسات النهائية للمتحف، الذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات محافظة كفر الشيخ بالعيد القومي.

وقال "عناني" إنه يشرفه أن يكون في ضيافة اللواء جمال نور الدين، مؤكداً أن المتحف يضم قطعاً أثرية فريدة، لفترات ما قبل الأسرات، ومن العصور اليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية، وكذلك من العصر الحديث والمعاصر، تبرز عظمة كفر الشيخ، وأوضح أن الهدف من إنشاء المتحف أن يكون متحفاً توعوياً وسياحياً للقادمين من المحافظات الأخرى أو من خارج مصر.

كما أشار وزير السياحة والأثار إلى أنه لم يكن يتوقع ان يصل المتحف لهذا المستوى من الجودة والدقة والعرض المتحفي، بأيدي مصرية، بتكلفة بلغت حوالي 63 مليون جنيه، موجهاً الشكر إلى محافظ كفر الشيخ على الدعم المستمر والمتابعة طوال مراحل تنفيذ المتحف.

ومن جانبه، أكد "نور الدين" أن المتحف يمثل قبلة ومنارة ثقافية تاريخية، معتبراً أن هذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يضم المتحف مجموعة فريدة من الأثار الفرعونية والإسلامية والمسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تمزيت بها المحافظة، من أثار "تل الفراعين"، وأثار "فوه" الإسلامية، وكنيسة السيدة العذراء بـ"سخا"، ومسار العائلة المقدسة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يدعو كل الطلاب بالجامعات والمدارس وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لزيارة المتحف عقب افتتاحه، ليروا روعة الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة عبر العصور القديمة والحديثة.