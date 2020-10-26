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تغريم الفنانة هنا شيحة 375 ألف جنيه في تهمة التهرب الضريبي

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هيثم البرعى
02:27 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
هنا شيحة

هنا شيحة

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز صادق، بتغريم الفنانة هنا شيحة مبلغ 375 ألف جنيه؛ لإدانتها بالتهرب الضريبي من دفع ضرائب بقيمة 661 ألف جنيه.

ونسبت النيابة العامة لـ"شيحا"، في القضية التي حملت رقم 50 لسنة 2020، اتهامًا بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهًا للضرائب العامة، في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع 6 شركات إنتاج فني.

وسنوافيكم بالتفاصيل...

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