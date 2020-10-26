بسبب الأمطار.. إحالة رئيس قرية بدسوق للتحقيق: "الوضع سيئ"

قررت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الاثنين، إحالة رئيس قرية "محلة دياي" للتحقيق، وذلك للوضع المتدني في القرية من نظافة وتراكم مياه الأمطار، ومعدات الوحدة الملقاة في الطين، وغير ذلك من المخالفات، التي رصدتها رئيس المركز خلال جولتها المفاجئة بالقرية، ووجهت بسرعة رفع كفاءة نظافة القرية، ورفع التراكمات ومخلفات الأمطار.

وشملت الجولة المفاجئة لرئيس مركز ومدينة دسوق عدداً من القرى بدائرة المركز، من بينها "محلة دياي، والصافية، وكفر مجر، وسنهور المدينة والبحري"، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بتكثيف حملات المرور والزيارات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة.

وتفقدت رئيس المدينة مباني الوحدات المحلية لبعض القرى، لمتابعة سير العمل بها، خاصةً في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، كما قامت بجولة ميدانية في شوارع عدد من القرى والتوابع، وتفقدت محطات الصرف الصحى الجديدة، وأبدت استياءها من شوارع قرية "محلة دياي"، بقولها: "الوضع سيئ".

من ناحية أخرى، بدأت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة كفر الشيخ التحقيق مع مسئولة الشئون الإدارية بمجلس مدينة مطوبس، بعد تبادلها الاتهامات مع رئيس مجلس المدينة بالفساد والرشوة، بسبب خلافات بينهما.

وقرر محافظ كفر الشيخ إحالة "منى محمد محمد الهياتمي"، مسئول الشئون الإدارية بمجلس مدينة مطوبس، للتحقيق بناءً على المذكرة التي تقدم بها جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ضدها يتهمها فيها بالتعدي عليه في مكتبه، وتلقيها رشوة مالية من أحد المقاولين المتعاملين مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.