سجن مصري 7 سنوات في الكويت لاختراقه وكالة الأنباء الرسمية

أصدر القضاء الكويتي اليوم الإثنين، حكما بحبس وافد يحمل الجنسية المصرية، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاختراقه الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وبحسب وسائل إعلام كويتية، تضمنت العقوبة إبعاد الوافد المصري عن الكويت بعد تنفيذ الحكم.

تعود الواقعة إلى قيام الوافد المصري باختراق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ونشر خبر عن انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في دولة الكويت.

وكشفت مصادر مطلعة، في فبراير الماضي، أن جهاز أمن الدولة في الكويت أحال إلى النيابة العامة، متهما مشتبها به في حادثة اختراق وكالة الأنباء الكويتية، والقيام ببث خبر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يفيد على غير الحقيقة، بأن القوات الأمريكية أعلنت انسحابها من إحدى القواعد في الكويت.

وأشار المصادر إلى أنه مصري الجنسية، وتعرض أثناء التحقيق إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كان خائفا، وبدا عليه التعب مما استدعى إسعافه، ووضعت حراسة مشددة حول غرفته خلال فترة التحقيقات، وأسندت إليه تهمة "أمن دولة".

وخلص المصدر وقتها، إلى أن التهمة التي ستسند إلى المتهم، في حال ثبوتها بحقه واكتمال أركان الجريمة، ستكون خطيرة، نظرا لما تم القيام به من فعل أراد من خلالها التسبب في أزمة كبيرة محليا وخارجيا من خلال تناقل الخبر الكاذب عبر الوكالات العالمية.