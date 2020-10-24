وزير القوى العاملة عن إقالة معاونه: لم أجد مبررا لتجاوزه في حق الكويت

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل إقالة معاون الوزير الذي تجاوز في حق رموز دولة الكويت الشقيقة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك حالة استنكار من كل المسؤولين المصريين، بداية من السفير المصري بالكويت حتى رئيس مجلس الوزراء بسبب تجاوز معاون وزير القوى العاملة بحق الرموز العربية، لافتًا إلى أن القرارات كانت ستصدر بالأمس لكنها تأجلت لليوم باعتبار الجمعة يوم إجازة.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن التطاول والتجاوز في الرموز العربية غير مقبول، سواء من شخص مسؤول أو أي فرد عادي، موضحًا أنه التقى معاون الوزير المتجاوز ولم يجد له مبررات، مؤكدًا أن هذا القرار عبرة له ولغيره.

وذكر "سعفان"، أن السفير الكويتي بمصر أبلغه أن إقالة معاون الوزير المتجاوز يدل على متانة العلاقة بين شعبي مصر والكويت.

وأقالت وزارة القوى العاملة، معاون وزير القوى العاملة على خلفية تصريحات سيئة أدلى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي "فيس بوك"، بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها.

واستنكرت وزارة القوى العاملة، في بيانها، تصريحات معاون الوزير، مشددة على أنَّه تمّت إحالته إلى التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية على مستوى عالٍ للتحقيق في الموضوع، مع إصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وشددت وزارة القوى العاملة، في بيانها، على أنَّها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المسؤول عن هذه الإساءة، مؤكّدة أنَّ ما صدَر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزًا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدَر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكّدت وزارة القوى العاملة، في ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، مشددة على أنَّ هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.