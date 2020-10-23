مصادر: أوضاع عمالتنا في الكويت مستقرة.. ولدينا وظائف للجميع في أي وقت

كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تتابع عن كثب، تطورات أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت وغيرها من دول العمل بالخارج.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي القوى العاملة والهجرة، لم يصلها من مكتب الممثل العمالي، والقنصلية المصرية بالكويت، أي تقارير تتعلق بنية وزارة الشئون الاجتماعية و العمل الكويتية، تسريح العمالة الوافدة، وإنهاء خدمتهم في البلاد.

وأشارت المصادر، إلى أن أوضاع العمالة المصرية في دولة الكويت مستقرة، مؤكدة أنه في كل الأحوال، ترعى الدولة المصرية أبناءها العاملين في الداخل والخارج، مضيفة أن سوق العمل المصري، يتسع لعمال مصر في أي وقت، لاسيما في ظل المشروعات القومية التي تنفذها مصر على مدار الخمس سنوات الماضية، التي نجحت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل.

جدير بالذكر أن أحدث التقارير الصادرة عن وزارة القوى العاملة، بشأن عدد الوافدين المصريين المقيمين بالكويت حتى نهاية 2019، والمقدر عددهم بـ671 ألف وافد مصري مقيم هناك، يمثلون 20,83% من عدد السكان الإجمالي للدولة، ويحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين من بين الدول بعد الهند.

ووفقا لبيانات إدارة الإحصاء الكويتية، المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية، بتاريخ 20 أغسطس 2019، العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40897 عاملا، يشكل الذكور منهم 26545، والإناث 14352، والعاملين في القطاع الخاص 451960 عاملا؛ 343500 (ذكورا) و17460 (إناثا).