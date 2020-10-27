10 شروط للحجز في الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها

أيام قليلة على بداية فتح باب التسجيل لـحجز الوحدات السكنية بالإعلان الـ 14، بالإسكان الإجتماعى، والذى يتضمن 1000 وحدة سكنية، وسداد مُقدمات جدية الحجز،إذ سيبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1/11/2020 حتى يوم الأحد 8/11/2020، لذوى الإحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9/11/2020 إلى يوم الإثنين 7/12/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

إذ يأتى طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل وزارة الإسكان على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

وقبل تسجيل الدخول على موقع التمويل العقاري لحجز شقق وزارة الإسكان ضمن الإعلان الرابع عشر إسكان اجتماعي 2020، يتطلب من الراغبين في الحجز معرفة الشروط الموضوعة بغرفة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط التقديم في الاعلان الـ 14:

1- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.