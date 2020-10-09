شوشة يفتتح مسجدا ويوزع عقود وحدات سكنية بالعريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية عددا من المشروعات التنموية بمدينة العريش من بينها مسجد وتأهيل عمارات المساعيد، بجانب توزيع عقود الوحدات السكنية علي المنقولين من الشيخ زويد ورفح بالعريش، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالذكري 47 لنصر أكتوبر المجيد. وقام المحافظ يرافقه نائبه والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبا عن وزير الاوقاف، والدكتور ابراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء بافتتاح مسجد عمرو بن العاص بحي المساعيد بالعريش.

وأكد المحافظ أنه بلغت تكاليف إنشائه نحو 3.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن افتتاح المسجد جاء ضمن 7 مساجد أخري تم افتتاحها بشمال سيناء وهي "مسجد عباد الرحمن بالمساعيد العريش، آل ياسر حي آل ياسر العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار بقرية رمانة بئر العبد، الغزلان بحي الغزلان ببئر العبد، التجمع العمراني بحى ابنى بيتك العريش". كما قام المحافظ يرافقه نائبة والمهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال سيناء والمهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بافتتاح المرحلة السابعة من إعادة بناء وتأهيل عمارات التعاونيات بحي المساعيد بمدينة العريش.

وأكد المحافظ أن المرحلة السابعة تضم تأهيل 26 عمارة سكنية بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه ، وذلك ضمن إعادة بناء وتأهيل عدد 105 عمارات من التعاونيات بحي المساعيد بالعريش بتكلفة بلغت 445 مليون جنيه علي عدة مراحل ، والتي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها. كما قام المحافظ يرافقه نائبه ووكيل وزارة الإسكان ورئيسي مدينتي الشيخ زويد ورفح بتوزيع عقود الوحدات السكنية على المنقولين من أهالي الشيخ زويد ورفح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الإستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيه شهريا ، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.

وأعلن المحافظ عن تخصيص الوحدات السكنية بنسبة 60 % للمتقدمين من رفح و40 % للمتقدمين من الشيخ زويد، مضيفًا أنه تم تخصيص عدد 1152 وحدة سكنية بواقع 768 وحدة لأهالى رفح ( منها 18 وحدة للحالات الإنسانية) و384 وحدة لأهالى الشيخ زويد (منها 24 وحدة للحالات الانسانية).