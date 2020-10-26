العسومي يعقد مؤتمرا في ختام متابعة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

عقد رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي مؤتمرا صحفي في نهاية متابعة وفد البرلمان العربي لإنتخابات المرحلة الاولي لمجلس النواب المصري.

حيث اكد رئيس البرلمان العربي الشفافية والنزاهة التي حظت بها الانتخابات وبسهولة وانسيابية عملية التصويت، وعدم رصد اية مخالفات او تجاوزات في مقار اللجان وذلك بحضور اعضاء وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية؛ اصحاب المعالي اعضاء البرلمان سعادة ناعمة عبدالله الشرهان وسعادة شذي سعيد النقبي وسعادة ابراهيم احمد عبده وسعادة محمد احمد اليماحي وسعادة سالم لبيض وسعادة الدكتور ابو صلاح شلبيواشاد العسومي بالجهد الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية في تنظيم انتخابات مجلس النواب وبوعي الشعب المصري في المشاركة والادلاء بصوته من خلال توافد الناخبين علي لجان الإقتراع.

وقال رئيس البرلمان العربي ان جميع المقار الانتخابية التزمت بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتطبيق كافة الاجراءات الوقاية باللجان ضد فيروس كورونا.

واعرب العسومي خلال المؤتمر عن تقدير البرلمان العربي الكامل للدولة المصرية حكومة وشعباً في كل ما قدمته للبرلمان العربي من دعم ومساندة للقيام بدوره في خدمة قضايا الامة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك .