ماجدة خير الله عن قضية إهانة الفنانين في المونديال: محصلش محاولات صلح

شهدت محكمة جنح العجوزة، اليوم، جلسة محاكمة الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، في قضية اتهامها بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى في منافسات كأس العالم 2018.

سبب الخلاف

القضية ترجع إلى بلاغ حرره أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اتهم فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بنشر إشاعة أن وفد الفنانين الزائرين للمونديال تسبب في خسارة الفريق القومي لكرة القدم، في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا قبل عامين.

وذكر النقيب في البلاغ، أن الناقدة السينمائية نشرت عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحتها عبر موقع "فيس بوك".

خيرالله: اللي كتبته خلاص كتبته وفات عليه سنتين

تعليقًا على جلسة القضية التي عقدت اليوم، قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إنها عبرت عن وجهة نظر خاصة بها فيما يخص تلك المناسبة منذ عامين ولم تتراجع عن موقفها، "اللي كتبته خلاص كتبته، وفات سنتين وهما خدوا رد الفعل ده وخلاص"، بحسب تعبيرها.

ونفت "خيرالله"، أي محاولات للصلح من الطرف الأخر، وبحسب تصريحها لـ"الوطن"، فلم يحدث أي محاولات للصلح ولم تعرف ماذا تم في الجلسة اليوم وتنتظر المحام الخاص بها لاطلاعها على ما تم في اليوم التالي للجلسة، كما جرى العرف.