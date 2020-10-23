أشرف زكي: روجينا عيشت البيت كله في توتر وطوارئ بسبب "البرنس"

قالت الفنانة روجينا إنها سعيدة بالمشاركة مع مهرجان الجونة هذا العام، مع زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

من جهته قال زكي خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "نكاد نكون المهرجان الوحيد الذي بدأ ينطلق بعد أزمة فيروس كورونا وبالتالي فهذه رسالة أمان مفادها أن مصر بخير، ونشكر كل القائمين على المهرجان بسبب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".

وحول الأعمال الفنية لزوجته، قال نقيب المهن التمثيلية: "بعيش التوتر، كانت عاملة توتر وطوارئ في البيت بسبب مسلسل البرنس، لأنها بتصدق أوي اللي بتعمله وبتاخد الشخصية معاها البيت، والجو في البيت كله كان متوتر لحد ما المسلسل خلص".

وقالت روجينا، إنها سعيدة بالقوة الناعمة في مصر لأنها مسيطرة وقوية ولا يقهرها أحد: "نزلنا اشتغلنا رغم ازمة كورونا في الوقت اللي العالم فيه كله قفل، وسعيدة باستمرار عرض المسلسلات والأفلام والجمهور هو من يستمتع ومصر ولادة وفيها فنانين كتير وهي أم الدنيا".

وبدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في الثلاثة مهرجانات السابقة وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وتشمل الإجراءات التالي:

- توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة.

- اختبار جميع الضيوف الأجانب ومنح شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

- فحص درجة الحرارة ومنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية ويُنقلون على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

- تطهير جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات ويُزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول.

- استخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعبا، ويحافظ الزوار على مسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع.

- مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين، وتقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح والختام.

- تقليل عدد المدعوين لحفلات الافتتاح والختام كما حدث في الدول الأوروبية التي أقامت مهرجاناتها هذا العام.

- زيادة مساحة السجادة الحمراء لتكون 30 مترًا وتزويد المسرح بـ4 مداخل من أجل تجنب صفوف الانتظار.