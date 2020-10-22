أشرف زكي ينفي لـ"الوطن" وفاة عبدالرحمن أبو زهرة: يتمتع بصحة جيدة

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي ترددت حول وفاة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ووصفها بالكاذبة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشائعات التي تتردد حول وفاة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، عارية تماما من الصحة وأن الفنان الكبير يتمتع بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، أعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وفاة عمته "سعدية"، والتي رحلت عن عالمنا.

وكتب أبوزهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفيت فجر اليوم عمتي سعدية".

كان أحمد أبوزهرة، أعرب عن استيائه الشديد من الشائعات التي تدور حول والده عبر "السوشيال ميديا"، في الفترة الأخيرة، قائلًا: "أنا بجد مش فاهم هي الناس اللي بتعمل حسابات مضروبة وبتكتب كلام بالشكل ده بتستفيد إيه؟".

ووجه عبدالرحمن أبوزهرة، تحذيرًا لمُتابعيه، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، بعدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الصفحات التي تنتحل اسمه، قائلًا: "ليس لدي حساب على تويتر، وهناك أكونت غير حقيقى باسمي، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيًا، وكل ما ينشر بهذا الحساب غير حقيقي ومحض افتراءات".