كشف غموض اختفاء طالبة في بورسعيد: "هربت وأقامت عند صديقها بحلوان"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض اختفاء طالبة ببورسعيد، بعدما تلقت بلاغًا من والدها بتغيبها.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مكان وجود الفتاة، حيث تبين أنها هربت من منزل الأسرة ببورسعيد، وأقامت لدى صديقها بمنطقة حلوان، والذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت قوة أمنية في تحديد مكان وجودها وضبطها والشاب الذي كانت مقيمة بمنزله، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيق.