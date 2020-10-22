اختفاء طالبتين بعد خروجهما من مدرسة ثانوية في العاشر من رمضان

اختفت طالبتين في ظروف غامضة بعد خروجهما من المدرسة، اليوم، بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورو بلاغًا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، باختفاء طالبتين بالصف الثاني الثانوي عقب خروجهما من المدرسة الكائنة بدائرة القسم .

وأفادت أسرتي الطالبتين أنهم لم يتلقوا أية اتصالات هاتفية بشأن طلب فدية مالية، مؤكدين أن هاتفي الطالبتين جرى إغلاقهما بعد اختفائهما، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

يشار إلى تردد أنباء اليوم عن اختفاء سيدة وطفلها أثناء تواجدها بموقف ناحية الأردنية بالعاشر من رمضان لاستقلال سيارة أجرة متوجهة إلى شبرا وبعد مرور فترة من الوقت أعلنت أسرتها العثور عليها في العبور، مشيرين إلى أنها كانت في حالة إغماء وتمت سرقة مصوغاتها.