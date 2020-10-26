"أبو غالي" تتعاون مع "L.E.V.C" لطرح سيارة TX الكهربائية بالكامل

أعلنت شركة أبو غالي موتورز، اليوم، التعاون مع شركة لندن للمركبات الكهربائية "L.E.V.C" لطرح السيارة "TX" الكهربائية بالكامل.

ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة للغاية للتوسع في عرض السيارة بالأسواق العالمية، بعدما أصبحت متواجدة في مختلف دول العالم مثل اليابان، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، وأذربيجان، وسويسرا.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "LEVC" يورج هوفمان، قائلاً: "يسعدني أن أرحب بمجموعة أبو غالي موتورز في طرح السيارة TX مع شبكه الوكالاء LEVC، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التصديرية وإدخال أسواق جديدة لمركباتنا الكهربائية".

وذكر، أن "خطوة التعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز من أهم الخطط التوسعية للشركة، حيث تتمتع مجموعة أبو غالي موتورز بخبرة ورؤية تزيد عن أربعين عامًا لحلول التنقل المتكاملة وهي رؤية متوائمة بشكل وثيق مع رؤية شركتنا، وأنا مقتنع بأن شركة LEVC عن طريق هذا التعاون ستحقق نجاحاً كبيراً".

يُذكر أن أكثر من 36 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون مُنعت من دخول الغلاف الجوي، وتم توفير 12 مليون لتر من الوقود، استنادًا إلى العدد الإجمالي لبيع سيارات TX عالمياً خلال عام واحد.

وقال المهندس محمد أبو غالي المدير التنفيذي لمجموعة أبوغالي موتورز "في خطوة تواكب تطور العصر، وتساعد على الحفاظ على البيئة والتفاعل الإيجابي مع توجه الدولة في تنشيط استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة بصفة عامة، نقدم اليوم السياره الكهربائيه كليًا من الصانع LEVC، أعرق مصنعي السيارات في انجلترا، والتي تساعد بشكل أساسي في تغيير مفهوم استخدام السيارة للمستقبل، كما تم دمج التكنولوجيا في طرحنا للسيارة، حيث يكون نظام الدفع شهري شامل جميع المصروفات والضمان والصيانة طوال مدة اشتراك المستخدم عبر منصة الكترونيه خاصة".

وقال المهندس تامر قطب المدير التجاري لمجموعة أبو غالي موتورز "تم إجراء العديد من الاختبارات للسيارة TX قبل طرحها للسوق المصري لكي تتطابق المواصفات القياسية لتشغيل السيارات الكهربائية مراعاة لظروف الطرق المصرية ودرجة حرارة التشغيل".

وأضاف أن السيارة صُممت وصُنعت لتقدم أفضل معايير الجودة والأمان والراحة لركابها، حيث تتيح مقصورة الركاب مساحة كبيرة تسع 6 أشخاص بجانب مقصورة لتخزين الأمتعة.

كما يمكن للمقصورة استيعاب دخول وجلوس وخروج مستخدمي الكراسي المتحركة طبقًا لمواصفات الـ"ISO10542"، وكذلك يتم توفير ذلك باستخدام طاقة حركة نظيفة بدون أي عوادم حتى يتم تقديم حل تنقل مريح وصديق للبيئة.

كما أكد على أن مجموعة أبو غالي موتورز قامت بتدريب وتأهيل طاقم فني متكامل بالتعاون مع المصنع الإنجليزي في مدينة "Coventry" الإنجليزية، للتمكن من تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار للمنتج الجديد في مصر.

وطُرح المنتج الجديد ليواكب احتياجات المستهلك المصري بالحصول على أفضل خدمة تنقل، موفراً كل سبل الترفية والراحة الأمان، بالإضافة إلى اعتبار التكلفة، حيث وفرت مجموعة أبو غالي موتورز نموذجاً جديداً يطرح لأول مرة في السوق المصري، وهو نموذج الاشتراك الشهري "model subscription"، والذي يتيح للمستخدم التمتع بالخدمة مقابل اشتراك شهري ثابت بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سائق دائم، وتطبيق تليفوني خاص لكل سيارة.