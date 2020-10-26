عاجل.. الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثث ضحايا المذبحة الأسرية بجرجا

انتهي الطب الشرعي من تشريح جثث الضحايا الثلاثة في المذبحة الأسرية بجرجا جنوب سوهاج، منذ قليل، كما تم تشريح جثة الطفلة التي جرى العثور عليها مقتولة أيضا داخل منزل الضحايا.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من التشريح، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة وضبط الجاني، وطلبت تقريراً مبدئياً من الطب الشرعي عن الصفة التشريحية للضحايا.

وشهدت مدينة جرحا جريمة مروعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وطفليه، ولد وبنت، باستخدام الأعيرة النارية و"الساطور"، حيث عثر الأهالي على جثث الضحايا، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة.

وتبين من المعاينة الأمنية وجود جثة طفلة معلقة داخل بئر بالمنزل، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن الجريمة الأخيرة ارتكبتها الزوجة، في حق طفلة الجيران، وأن الاب قتلها وقتل ابنيه عقب الواقعة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغًا من أهالي قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التي باشرها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع"، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 30 سنة.

وأثناء عملية فحص مداخل ومخارج المنزل، تم العثور على جثة طفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحي داخل المنزل، وتبين أنها تُدعى "رودينا م. ن."، 3 سنوات، وأن والدها قام بتحرير محضر باختفائها قبل يومين.

ودلت المعاينة على أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى و"ساطور"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمت معاينة الجثث الأربع، والتصريح بنقلها إلى مستشفيات جرجا العام والعسيرات المركزي.

وكلف مدير أمن سوهاج إدارة البحث الجنائي بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة، وضبط الأب الذي تبين اختفاؤه من القرية.