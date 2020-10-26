الحكومة المصرية تجمع 14 مليار جنيه اليوم مقابل سندات خزانة

جمعت الحكومة المصرية نحو 14 مليار جنيه، مقابل إصدار سندات خزانة أجل 3 و7 و15 سنة، بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، أن وزارة المالية أصدرت بقيمة 11.9 مليار جنيه، سندات خزانة أجل 3 سنوات، بينما جمعت نحو 1.5مليار جنيه، مقابل إصدار سندات أجل 7 سنوات، وأخيرا جمعت 695 مليون جنيه، مقابل سندات أجل 15 عاما.

وتراوح متوسط أسعار الفائدة للسندات التي تم إصدارها بين 14.34% كأقل أسعار فائدة، و15.31% كأكبر متوسط أسعار فائدة .

كانت وزارة المالية، أصدرت سندات خزانة آجال 3 و7 و15عاما، في نهاية سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية 7.1 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 15.43% و14.19% على التوالي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعهـا نهاية سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 8.75%، و9.75% و9.25% على الترتيب، بعد تثبيت لـ4 اجتماعات على التوالي، بعد خفض استثنائي في مارس الماضي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية، على تنويع مصادر التمويل، بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

أما أذون الخزانة فطرحت وزارة المالية، اليوم، طرحين من أذون الخزانة، الأول أجل 91 يومًا، بينما الطرح الثاني أجل 273 يومًا، بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، طرحت وزارة المالية، صباح اليوم، أذون خزانة أجل 91 يومًا، بقيمة 8 مليارات جنيه، تستحق أجلها في 19 يناير 2021، بينما تطرح أيضًا أذون خزانة أجل 273 يومًا، بقيمة 11 مليار جنيه، تستحق أجلها في 13 يوليو 2021.