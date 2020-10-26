التدريب الميداني لـ"تأهيل التنفيذيين": صناعة قيادات جديدة

قالت الدكتورة أسماء النقراشى، إحدى المشاركات فى التدريب الميدانى للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الفريق «محمد العصار»، إن البرنامج يشهد تنوعاً واضحاً فى المجالات والمحافظات المختلفة التى يمثلها المشاركون، ما يؤدى لإثراء التدريب وإكسابهم روح العمل الجماعى.

أسماء: التدريب أضاف لنا كثيرا وجعلنا على دراية بإدارة الدولة

وأضافت «أسماء»، التى تعمل مدرساً مساعداً فى كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ: «التدريب أضاف لنا كثيراً وجعلنا على احتكاك دقيق بكيفية سير الدولة بإداراتها، واكتسبنا طريقة التفكير المنهجى السليم والنظرة التحليلية للأمور، فضلاً عن دراسة العلوم الإدارية والاجتماعية والسياسية والأمنية».

"أسماء" إحدى المتدربات: أتمنى أن أكون مسئولة عن الاستزراع السمكى

وأشارت إلى الخبرات الدولية التى اكتسبوها من البرنامج بعد الاحتكاك بثقافات أخرى، موضحة أن أعضاء البرنامج تلقوا ورش عمل داخل مقر الأكاديمية من مركز جينيفا للسياسات الأمنية (GCSP) عن إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والذكاء الاصطناعى والتغير المناخى وكيفية التأقلم مع التغيير، وكذلك ورشة عن الموارد البشرية من المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية (ENA). وتابعت أسماء النقراشى: «التدريب يتيح لنا الفرصة لمعرفة ماذا يحدث على أرض الواقع ويتيح لنا التعرض لكافة الملفات من صحة وتعليم وشباب وغيرها، فالمحافظة هى صورة مصغرة من الدولة».

وأوضحت «أسماء» أنها تحلم، بعد انتهاء البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بأن تصبح المسئول عن الاستزراع السمكى فى مصر مستقبلاً.

وتعمل الدكتورة أسماء محمود النقراشى كمدرس مساعد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، وقد حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى فى عام 2009 من جامعة القاهرة، ثم ماجستير فى مجال الاستزراع السمكى تخصص تغذية إكلينيكية من جامعة بوليتكنيك بمدينة فالينسيا بإسبانيا، وماجستير إدارة الأعمال الدولية من جامعة إسلسكا، وحاصلة أيضا على درجة الدكتوراه فى التغذية و التغذية الإكلينيكية، كلية طب بيطرى إشراف مشترك بين جامعة القاهرة و جامعة بولتيكنيك ببلنسية، بأسبانيا.

وتتلقى الدكتورة أسماء النقراشى تدريبها الميدانى داخل محافظة الدقهلية ويمر اليوم التدريبى بأحد شكلين إما حملات مكبرة تكون ممثلة من كل مديريات الديوان لتفقد مدينة أو مركز معين بالمحافظة، أو زيارات ميدانية لافتتاح مشروعات جديدة وتفقد أخرى قائمة بالفعل وأيضًا زيارة معالم المحافظة والمناطق الصناعية فضلًا عن زيارة الإدارات المختلفة داخل الديوان لمعرفة طبيعة عملها وكيفية إدارتها، وكذلك حضور الاجتماعات التنفيذية مع مسئولين المحافظة واجتماعات اللجان.

يشار إلى أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.