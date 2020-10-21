متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات "قها والقناطر"

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة قها، اليوم، برفقة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وأمل فوزي رئيس مدينه قها، وطاهر الحنفي، المشرف العام على تطوير المحليات بالقليوبية.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لمدينة قها الجاري افتتاحه قريبًا، وشرح العميد طاهر الحنفي لمتدربي البرنامج الرئاسي، منظومه المراكز التكنولوجية والهدف منها، وكيفيه إدارتها والدورة المستديرة للملف.

ثم تفقدوا إدارة قها التعليمية الجاري إنشائها على أرض أملاك دولة، ومكونة من دور أرضي وعدد 2 دور علوي بتكلفه 4 ملايين جنيه، كما تفقدوا محطة غاز قها الجاري إقامتها على مساحة 3800 متر، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 7 أشهر بتكلفة 13 مليون جنيه.

وفي وقت سابق شاركت إيمان ريان، والدكتور مهندس سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، في تفقد المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بمدن المحافظة في 8 قرى، والممولة من وزارة التنمية المحلية، بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، بناءًا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وجري المرور الميداني على المشروعات المقترحة بقرية كفر الحوالة وهى إنشاء مركز شباب بقرية الحوالة، وإنشاء مكتب بريد، ومدرسة ثانوي على أرض تم التبرع بها، كما تفقدوا بعض المناطق الأثرية والمعالم السياحية وأماكن ثقافية ومناطق استثمارية بمدينه القناطر الخيرية.