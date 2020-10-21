وفد "دعم المشروعات" ومتدربو البرنامج الرئاسي يشيدون بتعليم كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجولة التفقدية للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومدير إدارة التدريب، وومثلو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP"، أعمال التطوير في الفندق التعليمي، ومركز التطوير، وخدمة الشباك الواحد، والورش بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات.

وأثنى الوفد وممثلو البرنامج الرئاسي، على أداء العمل بهم، والخدمات المقدمة للجمهور في خدمة الشباك الواحد، مؤكدين أن التعليم بكفر الشيخ يلقى اهتمام ودعم من المحافظ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسعيد محمد السعيد، مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومحمد حسن، مدير العلاقات العامة والإعلام بالصندوق، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، ومحمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي.

واستعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خطة المديرية لتطوير التعليم الفني، وإقامة مشروعات متعددة داخل المدارس، وخاصة التعليم الفني، وعقد وفد صندوق دعم المشروعات، ورشة عمل ضمت إبراهيم خضر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأعضاء التوجيه المالي والإداري، لتوضيح بعض القرارات الوزارية.

وكان محافظ كفر الشيخ، ناقش خطة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتطوير وتعظيم الاستفادة من المشروعات التعليمية داخل المحافظة، مؤكدا أن المحافظة شهدت إنشاء فصول للتعدين والاستزراع السمكي، وخلال العام المقبل ستخصص مدارس للنشاطين، لتخريج دفعات للعمل في المزارع السمكية، إضافة لتخصصات في صناعة السفن، ومشروع الرمال السوداء، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تدريب طلاب التعليم الفني، لتحويل الرواكد لمنتجات متعددة، سواء مظلات ومقاعد تستغل في الحدائق العامة.

وأشاد "نور الدين" بتفعيل مجموعات التقوية، مؤكدا أن المدرسة هي المنوط بها الجانب التعليمي والتربوي، والقضاء على التعليم الموازي.